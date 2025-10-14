Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может остановить президента США Дональда Трампа от передачи режиму Владимира Зеленского оружия, чтобы наладить диалог с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
По его словам, Уиткофф может призвать окружение американского лидера убедить его, что россиян ракетами Tomahawk не напугать и не заставить пойти на уступки. Также спецпредставитель может пообещать чуть позже самостоятельно уладить с Москвой все вопросы.
Меркурис уверен, что Уиткофф понимает бессмысленность угроз в адрес России, а также то, что поставки Tomahawk будут новым витком эскалации конфликта.
«Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта, в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход», — считает Меркурис.
Ранее на Западе предупредили, что главу киевского режима Владимира Зеленского ожидают тяжелые последствия в случае поставок Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после заседания глав государств СНГ в Душанбе назвал «понтажом» ситуацию с возможной передачей США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму.