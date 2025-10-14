«Ненавижу тебя»: Сергей Романович рассказал об обиде на Ивана Янковского

Актер Сергей Романович рассказал, что был обижен на своего коллегу Ивана Янковского из-за того, что тому досталась роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана».
Ранее Романович опубликовал видео, на котором с сожалением рассказал об упущенной роли. В Сети актеры высмеяли фанаты сериала — на одну такую публикацию лайк поставил и сам Янковский.
Актер посчитал, что его коллега подшучивает над ним.
— У меня такая ярость внутри была на Ваню! Я думал: «Ненавижу тебя». Я же говорил правду, а он издевается, выставляет меня балаболом, якобы я все выдумал ради хайпа. В итоге Ваня ответил и попросил мой номер. Мы созвонились, он извинился и сказал, что не смеялся надо мной. Я ему так благодарен за звонок! — признался Сергей Романович в шоу «Макарена».
Ранее актер и продюсер Александр Самойленко в одном из интервью рассказал, что стал смотреть сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» только из-за того, что одну из ролей в нем исполнил его сын.
Российский актер Павел Майков, получивший популярность благодаря роли в сериале «Бригада» в начале 2000-х, в одном из недавних интервью критически оценил нашумевший современный проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признался, что не смог оценить проект и посмотрел лишь пару его эпизодов.