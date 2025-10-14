В Минске могут построить православный храм высотой с девятиэтажный дом

На первом уровне церкви сделают помещение для духовных бесед, кладовую, инженерные и санитарные комнаты, комнату для питания. На втором уровне храма разместятся алтарь и молитвенный зал на 150 человек, церковный киоск. А третий уровень займут хоры, колокольня, кабинет настоятеля, гардеробная, санузел для священников, кабинет бухгалтера, летние залы.