В Минске могут построить православный храм высотой с девятиэтажный дом

В Минске хотят построить новый православный храм, сообщает администрация Московского района белорусской столицы.
Так, столичными властями обсуждается концепция строительства храма праведного Иоанна Кронштадского, который предлагается возвести на пересечении улиц Янки Брыля и Гурского. Заказчик объекта — община Минской епархии Белорусской Православной Церкви.
Под храм планируется отдать 0,48 гектара территории. Здание будет одноэтажное, но трехуровневое и высотой свыше 20 метров, что сравнимо с девятиэтажным домом.
На первом уровне церкви сделают помещение для духовных бесед, кладовую, инженерные и санитарные комнаты, комнату для питания. На втором уровне храма разместятся алтарь и молитвенный зал на 150 человек, церковный киоск. А третий уровень займут хоры, колокольня, кабинет настоятеля, гардеробная, санузел для священников, кабинет бухгалтера, летние залы.
Общественное обсуждение будет проходить с 20 октября по 4 ноября. Разработчики концепции уверены, храм гармонично вписывается в композицию города и сможет взять на себя роль градостроительной доминанты.
