«Не подходим друг другу»: Остроумова рассказала, как едва не рассталась с Гафтом

Актриса Ольга Остроумова рассказала, что едва не рассталась со своим третьим супругом, актером Валентином Гафтом, с которым прожила 25 лет. По ее словам, их союз оказался непростым из-за непростого характера артиста. Она вспомнила, что супругу не хватало спокойствия даже в быту — он словно нуждался в драме и эмоциональных всплесках, как на сцене.
Остроумова призналась, что несмотря на домашний уют, приготовленную еду и заботу, Гафт нередко повторял, что они «не подходят друг другу». Однако однажды актриса решительно заявила, что больше не потерпит подобных разговоров. После этого, по ее словам, муж перестал поднимать тему расставания и больше не возвращался к подобным репликам.
— Я всегда готовила, и все успевала, и таскала домой в сумки. Вот я что-то готовлю на кухне, он лежит на диване: «Нет, мы не подходим друг к другу»… Когда он в третий и четвертый раз это сказал, я подошла к нему и ответила: «Валь, если ты еще раз заикнешься об этом, мы разойдемся, потому что мы, действительно, наверное, по-твоему, не подходим друг к другу». Все. Прекратилось, — вспомнила Остроумова в передаче «Однажды…» на НТВ.
Артистка отметила, что в их браке было много испытаний, но они сумели их преодолеть. Даже во время ремонта Гафт проявлял характер, однако не сдержал улыбку, увидев готовый результат, шутливо назвав их жилье «музеем-квартирой Гафта». По словам актрисы, муж обладал своеобразным чувством юмора, и именно оно помогало им сохранять теплые отношения. Остроумова рассказала, что после смерти супруга в 2020 году все свое время посвящает внукам и театру.
