Белстат: минчанки рожают первого ребенка ближе к 30 годам

Согласно статистике профильного комитета, многие жительницы Минска успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Так, в прошлом году у более 45% занятых в экономике женщин в возрасте от 18 до 58 лет были несовершеннолетние дети. Из них почти 62% воспитывают одного ребенка, почти 32% — двух детей, 6,5% — трех и более.