Белстат: минчанки рожают первого ребенка ближе к 30 годам

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Средний возраст жительницы белорусской столицы при рождении первого ребенка в прошлом году составил 29,9 лет, такими статистическими данными поделился Белстат.

Источник: Sputnik.by

На начало текущего года в Минске насчитывалось 530,3 тысячи женщин репродуктивного возраста — то есть от 15 до 49 лет. Это составляет 48,6% от общего количества минчанок.

При этом в наиболее активном детородном возрасте — от 20 до 34 лет — находились 36,4% от общего числа жительниц.

Средний возраст минчанки при рождении первенца в 2024-ом составил 29,9 лет, а при рождении последующих детей — 33,9 года. Познать радость материнства с помощью ЭКО в прошлом году смогли 933 минчанки, это на 38% больше, чем в 2023 году.

Согласно статистике профильного комитета, многие жительницы Минска успешно совмещают материнство и профессиональную деятельность. Так, в прошлом году у более 45% занятых в экономике женщин в возрасте от 18 до 58 лет были несовершеннолетние дети. Из них почти 62% воспитывают одного ребенка, почти 32% — двух детей, 6,5% — трех и более.

Что касается руководящих должностей, то почти половину из них (47,4%) занимали женщины в возрасте от 18 до 58 лет, у 50,5% из них — несовершеннолетние дети.