В Омске умер опытнейший анестезиолог центра медицины катастроф

В понедельник, 13 октября, городская БСМП № 1 сообщила, что ушел из жизни ее врач-анестезиолог-реаниматолог Юрий Василенко, трудившийся здесь много лет. Работу в медицине в целом он начал еще в 1991 году в качестве санитара экстренной помощи приемного отделения ГК БСМП.
В больнице уточнили, что Василенко окончил Омскую государственную медицинскую академию в 1995 году. Тогда же стал работать врачом-интерном по анестезиологии-реаниматологии.
С 1996 по 2017 годы медик трудился в БСМП № 1 врачом-анестезиологом-реаниматологом ОРИТ (для гнойно-септических больных).
С февраля 2022 года Василенко стал работать в выездной бригаде скорой помощи отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи БУЗОО «ТЦМК» (центр медицины катастроф) в качестве врача анестезиолога-реаниматолога.
«От всего коллектива выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким друзьям Юрия Борисовича Василенко. Юрий Борисович, 21 год своей жизни проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии (для гнойно-септических больных), и многие коллеги помнят его не только как профессионала своего дела, врача с большой буквы, но и как доброго, отзывчивого, замечательного человека. Юрий Борисович был моим наставником в начале моего врачебного пути, он помогал мне справляться с задачами, которых до этого я не решала, учил меня думать клинически, всегда приходил на помощь и, лично для меня, утрата Юрия Борисовича ощущается как потеря “отца”. Юрия Борисовича за его доброту, душевность и человечность любят все в нашем коллективе, он навсегда останется в памяти и в сердцах всего коллектива “гравитации”. Светлая память!», — высказалась о враче завотделением реанимации и интенсивной терапии для гнойно-септических больных БСМП № 1 Виктория Майтус.
Прощание с доктором состоится в среду, 15 октября, с 13:00 до 14:00 по адресу улица Партизанская, 16.
