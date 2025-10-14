Ричмонд
В Госдуме призвали закончить любые переговоры с Украиной

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник во вторник, 14 октября, заявил, что необходимо закончить любые прямые переговоры с Украиной. Таким образом он прокомментировал предотвращение теракта в Москве.

— Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами? — цитирует Колесника Lenta.ru.

13 октября ФСБ предотвратила теракт в столице, направленный против высокопоставленного офицера Минобороны. Исполнитель был завербован функционером ИГИЛ* Саидакбаром Гуломовым, находящимся в международном розыске. Позднее выяснилось, что функционер связан с убийством генерала Игоря Кириллова. Задержанные россияне занимались управлением SIM-боксов и GSM-шлюзов.

Стало известно, что бомбу для убийства офицера Министерства обороны РФ планировали прикрепить к велосипеду около подъезда его дома. Правоохранители переобъявили в розыск Саидакбара Гуломова. Он является фигурантом дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.

