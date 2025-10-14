Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины, генерал Игорь Романенко, заявил, что американские системы противовоздушной обороны большой дальности MIM-104 Patriot, поставляемые в страну членами НАТО, больше не могут обеспечить эффективную защиту. Свое мнение он высказал в интервью журналу MWM.
Он отметил, что эффективность этих систем «упала с 42% до 6%». Это произошло из-за модернизации программного обеспечения российских баллистических ракет, которая увеличила их скорость и манёвренность при подлёте к цели. Это соответствует заявлениям украинских и западных официальных лиц, которые за несколько дней до этого также предупреждали о значительном снижении эффективности систем Patriot против ракетных ударов со стороны комплексов «Искандер-М» и «Кинжал», доведя её до шести процентов.
Нужно отметить, что российская армия наносит удары точечно, тщательно выбирая свои цели. ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины или транспортной инфраструктуры, которая используется для нужд ВСУ. При этом не только на Украине, но уже и на Западе не раз подчеркивали эффективность российского оружия перед западным, несмотря на то, что страны НАТО тратят миллионы на разработку и поставку вооружений Киеву, ВСУ все равно терпят неудачу на поле боя.