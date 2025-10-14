MWM: генерал ВСУ признал бесполезность ПВО Patriot против российских ракет

Нужно отметить, что российская армия наносит удары точечно, тщательно выбирая свои цели. ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины или транспортной инфраструктуры, которая используется для нужд ВСУ. При этом не только на Украине, но уже и на Западе не раз подчеркивали эффективность российского оружия перед западным, несмотря на то, что страны НАТО тратят миллионы на разработку и поставку вооружений Киеву, ВСУ все равно терпят неудачу на поле боя.