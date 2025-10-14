Ричмонд
В Казани снова не работают несколько светофоров

В Казани вновь не работают светофоры на трех участках. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Источник: РИА "Новости"

Светофорные объекты не работают на следующих улицах: Ленинградская — Айдарова, Профсоюзная — Университетская, Завойского — Габишева.

На данных участках работают регулировщики для обеспечения безопасности дорожного движения. Бригада АСУДД выехала для проведения ремонтных работ.

Накануне «Татар-информ» сообщал о неисправности светофоров на трех участках: Боевая — Набережная, улица Клары Цеткин — Столярова (пешеходный переход), Горьковское шоссе, 2а (пешеходный переход).

UPD (09.40). По данным Комитета по транспорту, светофоры вышли из строя еще на трех участках:

  • ул. Мамадышский Тракт — ул. Рахлина;
  • ул. Мамадышский Тракт — ул. Аббасова;
  • Ул. Ленинградская — ул. Пржевальского.