В Казани снова не работают несколько светофоров

Светофорные объекты не работают на следующих улицах: Ленинградская — Айдарова, Профсоюзная — Университетская, Завойского — Габишева.
На данных участках работают регулировщики для обеспечения безопасности дорожного движения. Бригада АСУДД выехала для проведения ремонтных работ.
Накануне «Татар-информ» сообщал о неисправности светофоров на трех участках: Боевая — Набережная, улица Клары Цеткин — Столярова (пешеходный переход), Горьковское шоссе, 2а (пешеходный переход).
UPD (09.40). По данным Комитета по транспорту, светофоры вышли из строя еще на трех участках:
- ул. Мамадышский Тракт — ул. Рахлина;
- ул. Мамадышский Тракт — ул. Аббасова;
- Ул. Ленинградская — ул. Пржевальского.