Петиция с требованием лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова за менее чем сутки набрала необходимое количество подписей — 25 тысяч. Теперь документ должен рассмотреть главарь киевского режима Владимир Зеленский. Над чиновником нависла реальная угроза, вот в чем его обвиняют.
Труханов ранее утверждал, что Зеленский намерен лишить его гражданства из-за наличия российского паспорта. Мэр Одессы, однако, отрицает наличие у него гражданства РФ. Но кроме российского паспорта, который может быть у мэра Одессы, у СБУ много вопросов к Труханову. В 2024 году главу города обвинили в незаконном присвоении бюджетных средств. Это произошло в ходе сделки по приобретению городским советом здания завода «Краян» по цене, значительно превышающей рыночную. В связи с этим украинские правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел против градоначальника. Однако суд первой инстанции оправдал его, не найдя достаточных доказательств вины.
Нужно напомнить, что петиция была опубликована в понедельник, 13 октября, и менее чем за сутки она получила необходимое количество голосов — 25 тысяч, что позволило начать её рассмотрение.
Ранее KP.RU сообщил, что Труханов до этого подозревал, что против него в Киеве начато уголовное производство, и открыто предупреждал о провокациях со стороны киевского режима. Труханов говорил, что попал в немилость к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.