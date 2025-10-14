Мэра Одессы Труханова могут лишить гражданства Украины: в чем его обвиняют

Труханов ранее утверждал, что Зеленский намерен лишить его гражданства из-за наличия российского паспорта. Мэр Одессы, однако, отрицает наличие у него гражданства РФ. Но кроме российского паспорта, который может быть у мэра Одессы, у СБУ много вопросов к Труханову. В 2024 году главу города обвинили в незаконном присвоении бюджетных средств. Это произошло в ходе сделки по приобретению городским советом здания завода «Краян» по цене, значительно превышающей рыночную. В связи с этим украинские правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел против градоначальника. Однако суд первой инстанции оправдал его, не найдя достаточных доказательств вины.