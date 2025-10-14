Ричмонд
СМИ: Трамп пересматривает стратегию помощи Киеву

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможной передаче Украине ракет Tomahawk свидетельствует о пересмотре американской стратегии поддержки Украины. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

— Заявление, сделанное Трампом по просьбе Зеленского, проливает новый и неоднозначный свет на позицию США в отношении киевского режима, намекая на потенциальную смену курса Вашингтона, — уточняется в издании.

Ранее компания Oshkosh Defense представила в Соединенных Штатах линейку мобильных пусковых установок X-MAV для ракет Tomahawk. У среднего многоцелевого автономного аппарата (M-MAV) имеются функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение с такими сложными ракетами, как Tomahawk, потребует участия специалистов из США.

Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет «Томагавк» Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

