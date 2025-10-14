Россиянам рассказали, в каком случае за больничный придется вернуть деньги

Также он подчеркнул, что за сокрытие от работодателя больничного листа могут даже уволить. По словам Кофанова, это называется злоупотребление правом. «Если дело доходит до суда, его увольнение законно, хотя в другом случае это по законности подвергалось бы сомнению», — сказал он. Также юрист добавил, что иногда работники открывают больничный лист после увольнения или знакомства с приказом. «Если после этого работник бежит в поликлинику и открывает больничный в надежде, что суд в дальнейшем его восстановит, это заблуждение», — подчеркнул он.