Россиянам рассказали, в каком случае за больничный придется вернуть деньги

Юрист напомнил, что за обман при оформлении больничных грозит ответственность.
В случае использования больничного для отдыха в теплых краях государство может потребовать вернуть выплаченное пособие. Об этом рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.
«Я встречался лично с ситуацией, когда человек действительно брал больничный и потом приезжал загорелый. В случае если об этом узнает медицинское учреждение, оплата больничного снижается до нуля. Это деньги государственные. Поскольку государство обманывается, оно вправе потребовать средства обратно», — рассказал юрист изданию «Абзац».
Также он подчеркнул, что за сокрытие от работодателя больничного листа могут даже уволить. По словам Кофанова, это называется злоупотребление правом. «Если дело доходит до суда, его увольнение законно, хотя в другом случае это по законности подвергалось бы сомнению», — сказал он. Также юрист добавил, что иногда работники открывают больничный лист после увольнения или знакомства с приказом. «Если после этого работник бежит в поликлинику и открывает больничный в надежде, что суд в дальнейшем его восстановит, это заблуждение», — подчеркнул он.
Юрист напомнил, что статус больничного стал прозрачнее для работодателя благодаря «Госуслугам». Ранее суд в ЯНАО признал 33-летнюю жительницу Надыма виновной в коммерческом подкупе и назначил ей штраф в размере 80 тысяч рублей. Дело в том, что женщина приобрела фиктивный листок нетрудоспособности, чтобы не выходить на работу.