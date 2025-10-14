Ричмонд
В Омске за 23 млн продается «личный дворец» с черным потолком

Столь пафосно продавец назвал заурядное трехэтажное здание.

Источник: Комсомольская правда

В Омске выставлено на продажу трехэтажное кирпичное здание по улице Маяковского. Цена объекта недвижимости — 23 млн рублей.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Судя по фото, объект представляет собой внешне обычное, без вычурности и архитектурных изысков трехэтажное кирпичное здание. Однако в объявлении продавец называет его «личным трехэтажным дворцом для вашего бизнеса с готовыми коммуникациями». Квадратный метр «дворцовой площади» продается за 69 697 рублей.

Фото: «Авито».

Недвижимость относится к категории офисной и имеет соответствующую внутреннею отделку. Судя по фото, дизайнерское решение в оформлении здания использовано необычное — в помещениях черные потолки. Каждый этаж имеет площадь 100 кв. метров.