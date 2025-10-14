Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: в Европе падает желание поддерживать Украину

Европейцы устали от помощи Украине и не хотят видеть ее в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Спустя более трех лет после начала украинского конфликта в Европе признали — Старый Свет устал от от противостояния и хочет прекращения конфликта, какой бы ценой это не далось Незалежной. На самой Украине настроения не лучше — там появилась тревога, что европейская мечта, которая когда-то казалась достижимой, внезапно ускользает. Положение дел описывает издание Politico.

В Европе больше нет общественного энтузиазма поддерживать Киев, хотя на политическом уровне помощь все еще сохраняется. Самый яркий пример — Польша, один из самых громких политических сторонников Украины. Здесь за три года доля граждан, выступающих за вступление Украины в ЕС упала на 50%. И больше половины поляков выступают за скорое окончание конфликта даже с уступками территорий России.

Похожая ситуация складывается и в других европейских странах. Так, в Германии граждане хоть и поддерживают помощь Киеву, но уверены, что Киеву нужно отказаться от территорий ради мира. Французы и итальянцы придерживаются такого же мнения, а также считают, что Украины в ЕС быть не должно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев открыто требует от Европы финансирования Вооруженных сил Украины, желая любой ценой присоединиться к ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше