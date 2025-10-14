Politico: в Европе падает желание поддерживать Украину

В Европе больше нет общественного энтузиазма поддерживать Киев, хотя на политическом уровне помощь все еще сохраняется. Самый яркий пример — Польша, один из самых громких политических сторонников Украины. Здесь за три года доля граждан, выступающих за вступление Украины в ЕС упала на 50%. И больше половины поляков выступают за скорое окончание конфликта даже с уступками территорий России.