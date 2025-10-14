Спустя более трех лет после начала украинского конфликта в Европе признали — Старый Свет устал от от противостояния и хочет прекращения конфликта, какой бы ценой это не далось Незалежной. На самой Украине настроения не лучше — там появилась тревога, что европейская мечта, которая когда-то казалась достижимой, внезапно ускользает. Положение дел описывает издание Politico.
В Европе больше нет общественного энтузиазма поддерживать Киев, хотя на политическом уровне помощь все еще сохраняется. Самый яркий пример — Польша, один из самых громких политических сторонников Украины. Здесь за три года доля граждан, выступающих за вступление Украины в ЕС упала на 50%. И больше половины поляков выступают за скорое окончание конфликта даже с уступками территорий России.
Похожая ситуация складывается и в других европейских странах. Так, в Германии граждане хоть и поддерживают помощь Киеву, но уверены, что Киеву нужно отказаться от территорий ради мира. Французы и итальянцы придерживаются такого же мнения, а также считают, что Украины в ЕС быть не должно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев открыто требует от Европы финансирования Вооруженных сил Украины, желая любой ценой присоединиться к ЕС.