КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов за ошибку в матче

Континентальная хоккейная лига сообщила, что арбитр видеоповторов пожизненно отстранен от работы после серьезной ошибки, допущенной во время матча между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом».
Как отметили в пресс-службе КХЛ, в третьем периоде судья по видеопросмотрам ошибочно засчитал гол защитника СКА Андрея Педана, который стал решающим в игре. Итоговый счет встречи составил два — один в пользу петербургской команды.
Эта победа позволила СКА прервать серию из пяти поражений, длившуюся с конца сентября. После 14 матчей клуб имеет в активе пятнадцать очков и занимает восьмое место в Западной конференции, тогда как «Автомобилист» с 21 очком после шестнадцати игр находится на второй позиции Востока, передает ТАСС.
