Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ пожизненно отстранила судью видеоповторов за ошибку в матче

Континентальная хоккейная лига сообщила, что арбитр видеоповторов пожизненно отстранен от работы после серьезной ошибки, допущенной во время матча между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом».

Континентальная хоккейная лига сообщила, что арбитр видеоповторов пожизненно отстранен от работы после серьезной ошибки, допущенной во время матча между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом».

Как отметили в пресс-службе КХЛ, в третьем периоде судья по видеопросмотрам ошибочно засчитал гол защитника СКА Андрея Педана, который стал решающим в игре. Итоговый счет встречи составил два — один в пользу петербургской команды.

Эта победа позволила СКА прервать серию из пяти поражений, длившуюся с конца сентября. После 14 матчей клуб имеет в активе пятнадцать очков и занимает восьмое место в Западной конференции, тогда как «Автомобилист» с 21 очком после шестнадцати игр находится на второй позиции Востока, передает ТАСС.

Ранее большая крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии, проходивший вечером 13 октября. Во время игры на 66-й минуты матча грызун выбежал на поле и отказывался покидать арену.

Это не единственный случай, когда животные мешают проведению важных событий. В прошлом году в Техасе выбежавший на поле опоссум прервал университетский матч по американскому футболу.