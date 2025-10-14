Ричмонд
Молдова идёт «без резервов» — к банкротству: «Когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог»

Эксперт опубликовал краткий анализ годового отчёта Счётной палаты за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Андрей Ионицэ опубликовал анализ годового отчёта Счётной палаты за 2024 год. При этом он отмечает, что «когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог».

«На бумаге — всё “без резервов”. В реальности — государство тонет в долгах, обещаниях и административном хаосе.

— Реальный экономический рост: 0,1% — практически ноль.

— Бюджетный дефицит: 13 миллиардов леев (3,9% ВВП).

— Государственный долг: 125,6 миллиарда леев (+15,9% всего за год).

— Выплаченные проценты: более 5 миллиардов леев — деньги, выброшенные на обслуживание долга.

— Капитальные инвестиции: исполнено лишь 56% — остальное нарисовано в PowerPoint.

— 25 проектов аннулировано, 939 миллионов леев потрачено вне казначейства (!).

— 70 миллиардов леев недостающих госактивов — дороги, леса, линии электропередач, которых даже нет в учёте.

— Внешняя помощь: сократилась на 48% — министерства не успевают даже освоить подаренные средства.

— Наука и образование: сотни миллионов потрачены — без результатов, без контроля, без методологии.

Всё «без резервов», то есть никто ни за что не отвечает", — подытожил Ионицэ.

