Молдова идёт «без резервов» — к банкротству: «Когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог»

Эксперт Андрей Ионицэ опубликовал анализ годового отчёта Счётной палаты за 2024 год. При этом он отмечает, что «когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог».