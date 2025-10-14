Молдова идёт «без резервов» — к банкротству: «Когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог»

Эксперт Андрей Ионицэ опубликовал анализ годового отчёта Счётной палаты за 2024 год. При этом он отмечает, что «когда Счётная палата говорит, что с бюджетом всё в порядке, а страна катится вниз — это не аудит, а экономический некролог».
«На бумаге — всё “без резервов”. В реальности — государство тонет в долгах, обещаниях и административном хаосе.
— Реальный экономический рост: 0,1% — практически ноль.
— Бюджетный дефицит: 13 миллиардов леев (3,9% ВВП).
— Государственный долг: 125,6 миллиарда леев (+15,9% всего за год).
— Выплаченные проценты: более 5 миллиардов леев — деньги, выброшенные на обслуживание долга.
— Капитальные инвестиции: исполнено лишь 56% — остальное нарисовано в PowerPoint.
— 25 проектов аннулировано, 939 миллионов леев потрачено вне казначейства (!).
— 70 миллиардов леев недостающих госактивов — дороги, леса, линии электропередач, которых даже нет в учёте.
— Внешняя помощь: сократилась на 48% — министерства не успевают даже освоить подаренные средства.
— Наука и образование: сотни миллионов потрачены — без результатов, без контроля, без методологии.
Всё «без резервов», то есть никто ни за что не отвечает", — подытожил Ионицэ.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).