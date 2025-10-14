Порядок перед началом зимы наведут в Хабаровске в «санитарную пятницу»

Порядок перед началом зимы наведут в Хабаровске на этой неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пройдет «санитарная пятница» 17 октября.
— «Санитарная пятница» — это важное общественное мероприятие по наведению порядка в городе перед началом зимы. В традиционной осенней уборке примут участие сотрудники различных предприятий и инициативные жители города, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, в сентябре в краевой столице прошел массовый субботник. На уборку города вышли также коллективы предприятий и учреждений, волонтеры, военнослужащие, сотрудники администрации Хабаровска, городской думы, учащиеся, дорожники и коммунальщики.
Всего к акции по наведению чистоты тогда присоединилось более 26 тысяч хабаровчан. Инициативные жители очистили от мусора 32 места отдыха, 30 бесхозных территорий, более 1600 дворовых площадок, а также было вывезено около 20 несанкционированных свалок.