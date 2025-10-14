Порядок перед началом зимы наведут в Хабаровске в «санитарную пятницу»

Всего к акции по наведению чистоты тогда присоединилось более 26 тысяч хабаровчан. Инициативные жители очистили от мусора 32 места отдыха, 30 бесхозных территорий, более 1600 дворовых площадок, а также было вывезено около 20 несанкционированных свалок.