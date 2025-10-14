Кишинев отмечает свой Храмовый праздник

По случаю праздника в Кафедральном соборе Рождества Христова в центре столицы прошла божественная литургия. Светские праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику господарю Штефану чел Маре.
С вечера понедельника на площади Великого национального собрания остановлено дорожное движение, общественный транспорт перенаправлен на прилегающие улицы.
На главной площади Кишинева пройдут основные празничные мероприятия, ярмарки с участием народных мастеров и местных производителей, концерты отечественных и зарубежных исполнителей.
Историки установили, что впервые Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в грамоте молдавских господарей-соправителей Ильи Первого и Штефана Второго логофету (главе господарской канцелярии) Оанче, в которой уточняются границы земли у реки Реут, жалованной ему за верную службу. Среди прочего в документе описывается место на берегу реки Бык, называемое «Кешенеул луй Акбаш», то есть Кишинэу, видимо, принадлежавший на тот момент некоему Акбашу.
Ранее старейшим документом с упоминанием Кишинева считалась грамота Штефана Великого от 1466 года, согласно которой дяде правителя, боярину Влайкулу, давалось право владения селищем Кишинев у колодца Албишоара.
Считается, что официальное утверждение Кишинева как сельского поселения произошло в начале октября 1436 года, за несколько дней до праздника Покрова.
Возможно, именно поэтому Храмовый праздник Кишинева приходится на христианский Покров. Решение отмечать его именно в этот день было принято в 2002 году, так как самый старый православный храм в столице — это именно храм Покрова. Этот храм более известен в народе как Мазаракиевская церковь.
До этого праздновался День города. Он не был привязан к определенной дате и выпадал на первое воскресенье октября.
Согласно законодательству Молдовы, Храмовый праздник является нерабочим праздничным днем. На Покров, кроме Кишинева, его отмечают еще в 150 населенных пунктах страны.