Кишинев отмечает свой Храмовый праздник

Возможно, именно поэтому Храмовый праздник Кишинева приходится на христианский Покров. Решение отмечать его именно в этот день было принято в 2002 году, так как самый старый православный храм в столице — это именно храм Покрова. Этот храм более известен в народе как Мазаракиевская церковь.