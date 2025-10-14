Социальные пенсии россиян могут удвоить — закон уже готовы внести в Госдуму

В частности, пенсия для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного родителя, может вырасти с 5034 до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты предлагается увеличить с 12 082 до 24 164 рублей, для инвалидов I группы и детей, потерявших обоих родителей, — с 10 068 до 20 137 рублей, а для инвалидов III группы — с 4279 до 8558 рублей.