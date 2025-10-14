Актер Алек Болдуин разбил в ДТП машину, уворачиваясь от мусоровоза

Американский актер Алек Болдуин рассказал, что причиной ДТП с его участием в Нью-Йорке стал мусоровоз, который резко подрезал его машину. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По словам Болдуина, вместе с ним в автомобиле находился его брат Стивен, и оба они не пострадали. Артист уточнил, что за рулем был он сам, и, чтобы избежать столкновения с мусоровозом «размером с кита», ему пришлось врезаться в дерево, в результате чего была разбита машина его жены Хиларии.
О происшествии стало известно ночью 14 октября. На фото и видеозаписях, которые попали в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого автомобиля, бампер и капот которого помялись при ударе о дерево. Позже Алек и Стивен, дождавшись прибытия полицейских, покинули место аварии на другом внедорожнике.
В июле иск Алека Болдуина о преследовании был отклонен по решению судьи в штате Нью-Мексико. Он в своем обращении сообщил, что прокуроры и следователи намеренно неверно распорядились доказательствами в ходе расследования трагического инцидента, когда он случайно застрелил оператора на съемках фильма «Ржавчина».
Убийство, о котором идет речь, произошло в октябре 2022 года, когда Болдуин взял в руки пистолет, который по всем правилам съемочного процесса должен был быть не заряжен. Но оружие выстрелило. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение.