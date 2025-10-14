Ричмонд
В Хабаровске впервые прошла неделя туризма для пожилых

В Хабаровске впервые прошла неделя туризма для людей 60 плюс. Ее цель — показать пенсионерам, чем привлекательны путешествия по региону.

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, участников проекта знакомили с природой региона, демонстрировали туристический потенциал. Так, туристы побывали на озере Амут, посетили с экскурсиями Театр юного зрителя, зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева, музеи, этноцентр и многое другое. Те места, куда добраться трудно даже опытным путешественникам, показали в документальном фильме в краевом визит-центре «Утес».

Пилотный проект объединил 225 участников из разных уголков региона. Его реализация позволит развить доступный и комфортный туризм для старшего поколения.