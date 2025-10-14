Сибиряки так вдохновились турецким сериалом, что назвали сына в честь любимого персонажа

Вот так сюрприз преподнесли родители ЗАГСу Иркутской области, выбрав для новорожденного сына имя Серкан! Да-да, вы не ослышались, именно то самое, что у всех на ушах вот уже несколько лет. Пока одни с замиранием вспоминают перипетии судьбы персонажа в популярном турецком сериале, другие решили пойти дальше и наградили этим звучным именем своего мальчика!