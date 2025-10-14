Сибиряки так вдохновились турецким сериалом, что назвали сына в честь любимого персонажа

Вот так сюрприз преподнесли родители ЗАГСу Иркутской области, выбрав для новорожденного сына имя Серкан! Да-да, вы не ослышались, именно то самое, что у всех на ушах вот уже несколько лет. Пока одни с замиранием вспоминают перипетии судьбы персонажа в популярном турецком сериале, другие решили пойти дальше и наградили этим звучным именем своего мальчика!
И надо сказать, фантазия у родителей в Приангарье в этом году бьет ключом! Пока лидеры популярности среди имен для мальчиков остаются неизменными — это проверенные временем Артем, Александр и Михаил, а у девочек безраздельно царствуют София, Ева и Виктория, находятся и те, кто ищет для своего чада особый, уникальный путь.
— Так, в одном ряду с нашим Серканом в списке редких и интересных имен красуются настоящие жемчужины: философский Гамлет, Иннокентий, загадочный Итан и даже величественный Светозар, — отметили в ЗАГСе.
Девочки в этом плане ничуть не отстают! Рядом с классическими Аннами и Мариями в третьем квартале 2025 года зазвучали имена, будто сошедшие со страниц романов или голливудских титров.
Малышки теперь с гордостью носят имена Акира, вдохновленная японской культурой, звучная Ванесса, экзотическая Дженнифер и даже царственная Мадонна. А уж имя Фелисити, что переводится как «счастье», и вовсе стало самым настоящим родительским пожеланием для дочки.
