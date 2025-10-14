Союз пациентов России попросил Путина отказаться от изменения системы ОМС

Несколько дней назад спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести обязательство для неработающих трудоспособных россиян платить взносы за ОМС. По ее словам, любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год. Матвиенко сочла эту сумму «небольшой». Инициатива Матвиенко, озвученная на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, предполагает, что нововведение не затронет детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.