Союз пациентов России попросил Путина отказаться от изменения системы ОМС

Союз пациентов РФ направил президенту Владимиру Путину просьбу отказаться от изменения системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом во вторник, 14 октября, сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое также направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву.
В документе отмечается, что предлагаемые изменения удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.
Союз пациентов считает, что от данных изменений пострадают люди, нуждающиеся в высокотехнологичной медпомощи. В таких случаях нужна поддержка страховых компаний для сопровождения и разрешения конфликтов.
Более того, нововведения сделают неравным положение пациентов в различных субъектах страны: в одних регионах работа страховых организаций сохранится, а в других — перейдет к территориальным фондам, отмечает РБК.
Несколько дней назад спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила ввести обязательство для неработающих трудоспособных россиян платить взносы за ОМС. По ее словам, любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год. Матвиенко сочла эту сумму «небольшой». Инициатива Матвиенко, озвученная на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета, предполагает, что нововведение не затронет детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.