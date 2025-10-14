Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 60 объектов спорта

Включение в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций позволит им снизить налог на имущество в 10 раз.

Источник: Аргументы и факты

В московский Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций включили семь новых спортивных объектов — теперь снизить налог на имущество в 10 раз смогут собственники 60 столичных объектов спорта, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Заммэра напомнила, что льготу ввели в 2022 году для поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в этом году в реестр уже включили 20 спортобъектов — несколько спорткомплексов, крупные футбольные стадионы, крупнейший в Европе теннисным центром и другие.

«Сейчас список дополнен рядом новых спорткомплексов, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими объектами. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей. Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений», — добавила Багреева.

В реестр могут включить только спортобъекты площадью от 8 тыс. кв. метров, включенные во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения льготы собственник должен подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития. После, того, как соответствие спортобъекта критериям будет подтверждено, его занесут в реест. Льгота применится с даты начала соблюдения требований, но не ранее, чем с 1 января 2022 года.