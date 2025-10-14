Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 60 объектов спорта

В реестр могут включить только спортобъекты площадью от 8 тыс. кв. метров, включенные во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения льготы собственник должен подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития. После, того, как соответствие спортобъекта критериям будет подтверждено, его занесут в реест. Льгота применится с даты начала соблюдения требований, но не ранее, чем с 1 января 2022 года.