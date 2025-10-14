Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 60 объектов спорта

В московский Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций включили семь новых спортивных объектов — теперь снизить налог на имущество в 10 раз смогут собственники 60 столичных объектов спорта, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что льготу ввели в 2022 году для поддержки крупных спортивных объектов. Ранее в этом году в реестр уже включили 20 спортобъектов — несколько спорткомплексов, крупные футбольные стадионы, крупнейший в Европе теннисным центром и другие.
«Сейчас список дополнен рядом новых спорткомплексов, теннисным центром, спортивным учебным корпусом и другими объектами. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более 1,5 миллиарда рублей. Реестр будет и далее дополняться по мере поступления заявлений», — добавила Багреева.
В реестр могут включить только спортобъекты площадью от 8 тыс. кв. метров, включенные во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения льготы собственник должен подать заявление в столичный департамент экономической политики и развития. После, того, как соответствие спортобъекта критериям будет подтверждено, его занесут в реест. Льгота применится с даты начала соблюдения требований, но не ранее, чем с 1 января 2022 года.