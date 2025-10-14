Ричмонд
ФСБ задержала наркопроизводителя в Сибири, курируемого с Украины

Житель Кемеровской области, сотрудничая с украинским преступным сообществом, организовал лабораторию для производства мефедрона.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ провела оперативную работу по ликвидации точки производства наркотиков в Кемеровской области. Отмечается, что преступник действовал по инструкции с Украины. Об этом говорится в пресс-службе ФСБ в интервью ТАСС.

Фигурант дела создал в Кузбассе лабораторию по производству мефедрона, говорится в сообщении от оперативных служб.

В Кемеровской области сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию, в которой было изъято более 38,6 килограммов наркотических веществ, более 1,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства запрещенных препаратов, включая реактор и другие необходимые компоненты.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала злоумышленников, которые готовили взрывы в синагогах. Злоумышленники признались, что они действовали с помощью кураторов с Украины. Сейчас все задержанные арестованы, проводится следствие.