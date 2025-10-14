ФСБ задержала наркопроизводителя в Сибири, курируемого с Украины

В Кемеровской области сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию, в которой было изъято более 38,6 килограммов наркотических веществ, более 1,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для производства запрещенных препаратов, включая реактор и другие необходимые компоненты.