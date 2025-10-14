Работа в нацпарке — это по любви: истории сотрудников ООПТ из первых уст

Сегодня в России созданы и действуют около 250 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения: заповедников, национальных парков, заказников. Тысячи инспекторов, научных сотрудников, гидов, которые работаю в них, а также в региональных и местных ООПТ, ежегодно принимают поздравления с профессиональным праздником 14 октября. В этот день в нашей стране отмечают День работников заповедного дела. Готовить специалистов и повышать их квалификацию помогает национальный проект «Экологическое благополучие».
В честь профессионального праздника мы попросили сотрудников национальных парков рассказать о себе и о том, за что они любят свою работу.
Из журналистики в заповедную сферу.
Анжела Манылова работает в национальном парке «Самарская Лука». Он расположен на берегу Волги в том месте, где река делает 200-километровую дугу, что и отражено в названии. Там же находятся знаменитые Жигули — единственные горы тектонического происхождения на всей Русской равнине.
В школе девушка с удовольствием занималась в эколого-биологическом кружке и мечтала учиться в вузе на биологическом факультете. Но судьба распорядилась иначе.
«Для поступления понадобилось бы переехать в другой город. А еще мне сказали, что на практике нужно будет резать лягушек, и мой внутренний гуманист не смог этого пережить. Поэтому я выбрала более нейтральную сферу — пошла в журналистику. Решила, что, лучше я буду писать о лягушках и биологах», — вспоминает Анжела.
После вуза она успешно работала на региональном телевидении, и параллельно вела программу о путешествиях и достопримечательностях на городском радио Тольятти. Однако в какой-то момент почувствовала, что разочаровалась в своей профессии. Однажды она посетовала на это в разговоре с директором нацпарка «Самарская Лука» Александром Губернаторовым, а тот пригласил поработать у него.
«Меня вдохновляет возможность очень много находиться на природе. А еще то, как люди меняются, учатся относиться к ней бережно, начинают воспринимать ее как некий отдельный организм, — делится Анжела. — Работа в национальном парке — это по любви. И я обожаю ее. Не секрет, что зарплаты скромные. Но очень важно, что ты можешь влиять на умы людей, делать что-то хорошее и полезное для природы. Это очень поддерживает».
Наша героиня уверена: экопросвещение — это базовое занятие для любого специалиста в заповедной сфере.
«Есть туристы, которые регулярно ходят ко мне на экскурсии. Я знаю, что они не сорвут цветок, не бросят бумажку, когда идут за мной по тропинке. И они сами начинают учить других: “Мы так не делаем. У нас так не положено”. Когда я слышу это или как кто-то замечает особые проявления природы, то внутри себя ликую. Понимаю, что все не зря», — рассказывает Анжела.
Любовь к природе и чуткость по отношению к ней — то, что объединяет всех, кто связан с заповедным делом. Но наша героиня выделяет и еще одно качество: неравнодушие.
«Нельзя пройти мимо туриста, который скверно себя ведет, не объяснив, в чем заключается его “преступление” против природы. Не показав, каким будет “эффект бабочки” — последствия от случайно брошенного куска пластика, салфетки. Равнодушие говорит о профнепригодности, — уверена Анжела. — И в профессиональный праздник я желаю коллегам сохранять это неравнодушие и оставаться преданными нашему заповедному делу. Не очерстветь, не загрубеть, продолжать оставаться чувствительным к красоте природы. И, конечно, высоких зарплат. Ведь люди, которые работают на ООПТ, особенно федерального масштаба, берегут все богатство страны. И этот труд должен быть оценен по достоинству».
Влюбленная в Север.
Евгения Кошелева — сотрудница национального парка «Онежское Поморье». Он расположен в Архангельской области на берегу Белого моря и является одним из самых северных нацпарков в стране. На полуострове между двумя морскими заливами сохранился крупнейший в Европе старовозрастной таежный лес. А еще — старинные поморские поселения, деревянные церкви и маяки.
«Впервые я приехала в “Онежское Поморье” как самостоятельный турист несколько лет назад, — вспоминает Евгения. — Мыслей о работе на заповедной территории тогда еще не возникало. Но меня до глубины души поразило, с какой любовью сотрудники рассказывали о деятельности парка, как ответственно, заботливо и бережно относились они к природе Севера. Спустя год с семьей и друзьями мы приехали на побережье уже на несколько дней. Жили в палатках, как будто на краю света, целыми днями наблюдали за белухами, под шум прибоя любовались закатами, гуляли по песчаным дюнам и тропинкам соснового леса. Это словно попасть в другое измерение, там даже время течет как будто по-другому! Наверное, именно тогда я и влюбилась в эти прекрасные места, захотелось быть сопричастной тому, что здесь происходит».
Вскоре это желание исполнилось. Уже через несколько месяцев после той поездки наша героиня задумала сменить работу, а в «Онежском Поморье» как раз была вакансия. И вот, уже восемь месяцев она — менеджер по туризму в национальном парке. Раньше Евгения много лет занималась организацией городских праздников в Северодвинске: Дня города, Нового года, Дня победы, а последние полтора года была замдиректора в компании «Модерн-Медиа».
«Больше всего меня вдохновляют уединенная красота Онежского полуострова и те эмоции, которые испытывают наши гости, находясь на территории. Мне нравится помогать людям открывать для себя Север. Люблю, когда гости возвращаются в наш парк, — делится Евгения. — Очень интересно сотрудничать с местными жителями, ведь именно они, носители культуры Поморья, помогают сохранять традиции и обычаи этих мест».
Самые яркие воспоминания у нашей героини остаются от встреч с животными. То вдруг на тропинку выскочит лис с большой мышью в зубах. Остановится, принюхается, посмотрит настороженно, но в то же время с любопытством. То медведица, лежащая посреди дороги, не учуяла вовремя, как к ней с подветренной стороны подъехал вездеход. Громкий двигатель заглушают, и она, успокоившись, продолжает ждать своих медвежат, которые в это время резвятся на побережье чуть поодаль.
«Однажды совсем рядом с лодкой показался кит, — рассказывает Евгения. — Наверное, самец. Очень крупный — метров 5−6. Он удивительно грациозно поднялся на поверхность, а потом плавно ушел в глубину, продемонстрировав нам себя почти целиком. Такие моменты впечатляют и запоминаются надолго. Мне кажется, это то, что объединяет всех, кто связан с заповедным делом: все мы любим леса, поля, морские просторы и озера гораздо больше, чем суету шумных городов».
В профессиональный праздник Евгения желает коллегам неиссякаемой энергии для новых проектов, вдохновения, гармонии и радости от проделанной работы.
Зажечь интерес в тысячах глаз.
Бая Никитина из Якутии — специалист национального парка «Ленские Столбы». Его главная жемчужина — 200-метровые выветренные скалы на берегу Лены. По-якутски их называют «Олуонэ Очуостара», что переводится как «Горы восставших богов».
«Я училась в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске на кафедре туризма. Тогда я знала, что есть Ленские Столбы, но никогда там не была и даже не думала, что моя работа будет с ними связана. Но после выпускного в 2019 году все поменялось. Как раз тогда образовали национальный парк “Ленские столбы”, а я устроилась туда на работу. Так, можно сказать, случайно, я попала в заповедное дело», — рассказывает Бая.
Сейчас наша героиня — специалист по туризму и экопросвещению. Ей нравится работать с людьми, видеть, как их глаза загораются идеей посетить Ленские столбы, узнать о них что-то новое.
«Мне особенно запомнился один случай, — вспоминает Бая. — В 2022 или 2023 году мы с крупным мобильным оператором сделали 3D-экскурсию по парку: надеваешь очки виртуальной реальности и оказываешься прямо рядом со Столбами. На презентации в Якутске были люди с ограниченными возможностями. Мужчина в инвалидной коляске посмотрел экскурсию и был так вдохновлен! Он был необычайно рад хоть как-то посетить Ленские Столбы. Он никогда не был там, и на коляске это почти невозможно. Разве что доехать зимой, но это все равно очень сложно — преодолеть 200 км за четыре часа».
Чтобы увидеть Столбы, нужно пересечь реку. В межсезонье, пока лед недостаточно крепкий, приблизиться к ним невозможно. В холодное время года используют зимник, но в основном туристов принимают в нацпарке весной и летом. И даже с такими ограничениями ежегодно нацпарк посещают свыше 50 тыс. человек.
«В сезон поток у нас огромный, — признается Бая. — Когда я училась, я не знала, что можно обслуживать, продавать билеты более чем тысяче человек в день!»
Когда главную достопримечательность не увидеть из-за погоды, Бая и ее коллеги проводят экологические уроки и конкурсы. В основном они работают с детьми — учат определять краснокнижные и уникальные растения, защищать природу, вести себя экологично.
«Любовь к природе — это то, что объединяет всех работников заповедного дела. Наша профессия очень тесно связана с ней. Мы живем там, где даже связь не ловит. И нам важно оберегать, защищать, сохранять эти места. В профессиональный праздник я желаю не терять этот стержень, который помогает в работе, и вдохновение», — поздравила коллег Бая.
В 2024 году особо охраняемые природные территории в России посетили более 17,5 млн человек. Развивать инфраструктуру нацпарков и заповедников помогает национальный проект «Экологическое благополучие». Для гостей создают визит-центры, новые места для размещения, оборудуют экотропы. Подобрать удобный экологический маршрут можно на портале эко.путешествуем.рф.