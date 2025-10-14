Работа в нацпарке — это по любви: истории сотрудников ООПТ из первых уст

«Впервые я приехала в “Онежское Поморье” как самостоятельный турист несколько лет назад, — вспоминает Евгения. — Мыслей о работе на заповедной территории тогда еще не возникало. Но меня до глубины души поразило, с какой любовью сотрудники рассказывали о деятельности парка, как ответственно, заботливо и бережно относились они к природе Севера. Спустя год с семьей и друзьями мы приехали на побережье уже на несколько дней. Жили в палатках, как будто на краю света, целыми днями наблюдали за белухами, под шум прибоя любовались закатами, гуляли по песчаным дюнам и тропинкам соснового леса. Это словно попасть в другое измерение, там даже время течет как будто по-другому! Наверное, именно тогда я и влюбилась в эти прекрасные места, захотелось быть сопричастной тому, что здесь происходит».