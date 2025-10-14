Свердловская набережная открылась после ремонта

Как рассказал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов, на набережной были ненормативные просадки, которые были вызваны вымыванием.
Чиновник пояснил, что главные работы, которые были выполнены, — это работы по грунтонепроницаемости и восстановлению ливневой и дренажной систем. Вода перед тем, как попадает в Неву, теперь проходит дренажную очистку.
Капремонт стартовал весной 2023 года. Кроме непосредственно дорожных работ, в рамках обновления магистрали благоустроили территорию, отремонтировали набережные и обустроили лестничные спуски. На променадной части набережной появились детские площадки со скамейками и качелями.
На время работ движение было закрыто только для пешеходов и велосипедистов.