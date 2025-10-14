На 25 процентов выросло число воронежцев, заболевших гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю, с 6 по 12 октября, в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 11 256 человек. Об этом 13 октября сообщил региональный Роспотребнадзор. Чуть меньше половины заболевших — 4 770 — дети до 14 лет.