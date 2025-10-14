На 25 процентов выросло число воронежцев, заболевших гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю, с 6 по 12 октября, в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 11 256 человек. Об этом 13 октября сообщил региональный Роспотребнадзор. Чуть меньше половины заболевших — 4 770 — дети до 14 лет.
Таким образом, зафиксирован резкий скачок по заболеваемости — аж на 25,1 процента. Ведь за позапрошлую неделю, с 29 сентября по 5 октября, вирус в регионе «поймал» 9 001 человек. И по детям зафиксирован рост — на 22,5 процента (с 3 895).
Как обычно, сотрудники Роспотребнадзора призывают носить защитные маски в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки, а также пользоваться любыми доступными антисептическими средствами.