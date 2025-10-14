Самарский онколог Золотарева напомнила о симптомах рака груди

Эта неделя в России посвящена борьбе с раком груди. Какие симптомы говорят об этом заболевании, то является факторами риска его развития, рассказала заместитель главного врача Самарского областного онкодиспансера Татьяна Золотарева.
«Срочно обратиться к специалисту нужно, если вы обнаружили у себя уплотнение или узел в молочной или в подмышечной области, если форма и размер груди изменились», — рассказала эксперт.
Также поводом для обращения к врачу являются выделения из груди, шелушение кожи, появление отека
У развития рака груди есть немало факторов риска. К ним относится возраст после 50 лет, наследственность, поздние первые роды или их отсутствие, избыточный вес, вредные привычки, отказ от кормления грудью. Наличие этих факторов не говорит о том, что онкология обязательно возникнет, но это является поводом внимательнее относиться к своему здоровью и не тянуть с посещением врача при тревожных симптомах.