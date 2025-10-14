Самарский онколог Золотарева напомнила о симптомах рака груди

У развития рака груди есть немало факторов риска. К ним относится возраст после 50 лет, наследственность, поздние первые роды или их отсутствие, избыточный вес, вредные привычки, отказ от кормления грудью. Наличие этих факторов не говорит о том, что онкология обязательно возникнет, но это является поводом внимательнее относиться к своему здоровью и не тянуть с посещением врача при тревожных симптомах.