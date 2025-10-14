Ричмонд
Суд признал законным арест учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского

Жалоба адвоката Крыжановского, просившего отменить решение о заочном аресте, была отклонена.

Источник: Аргументы и факты

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в растрате учредителя банка «Интеркоммерц» Павла Крыжановского, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В документе указано, что мера пресечения в виде заключения Крыжановского под стражу «в наибольшей степени гарантирует обеспечение задач уголовного судопроизводства, охрану прав и законных интересов всех участников процесса». Так, жалоба его адвоката, просившего отменить решение о заочном аресте, была отклонена.

Крыжановский обвиняется в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд заочно арестовал его на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на российской территории. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, по данному делу были ранее были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов.

