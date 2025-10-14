Суд признал законным арест учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского

Узнать больше по теме

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока

Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.