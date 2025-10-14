Ученые бьют тревогу: на Земле расширяется Южно-Атлантическая аномалия

Профессор геомагнетизма Крис Финли подтвердил, что в этом регионе происходят особые процессы, вызывающие дополнительное ослабление магнитного поля. За одиннадцать лет наблюдений исследовательская группа зафиксировала и другие изменения в магнитном поле планеты, включая его ослабление на севере Канады и смещение магнитных полей в западном и восточном направлениях.