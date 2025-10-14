Ученые бьют тревогу: на Земле расширяется Южно-Атлантическая аномалия

Европейское космическое агентство сообщило о значительном увеличении области слабого магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия. Согласно данным исследования, с 2014 года эта зона расширилась на территорию, сопоставимую по площади почти с половиной континентальной Европы.
Ученые отмечают, что аномалия растет неравномерно, смещаясь в сторону Африки. Специалисты предупреждают, что явление представляет не только научный интерес, но и создает реальные угрозы. Спутники, пролетающие над данной территорией, получают повышенные дозы радиации, что может вызывать сбои в работе оборудования, отключения электросистем и повреждение критически важных компонентов.
Профессор геомагнетизма Крис Финли подтвердил, что в этом регионе происходят особые процессы, вызывающие дополнительное ослабление магнитного поля. За одиннадцать лет наблюдений исследовательская группа зафиксировала и другие изменения в магнитном поле планеты, включая его ослабление на севере Канады и смещение магнитных полей в западном и восточном направлениях.
«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее», — уточнил он.
Хотя эти изменения остаются незаметными для большинства людей, они способны оказывать серьезное влияние на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру. Последствия могут затрагивать даже воздушные суда, выполняющие полеты на большой высоте.
