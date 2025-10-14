Володин запустил опрос об ограничении количества банковских карт

Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

Вячеслав Володин запустил опрос на своем канале в Max, посвященный предложению ограничить количество банковских карт на человека. Он отметил, что такая мера направлена на борьбу с мошенничеством.

Володин спросил у подписчиков, какой лимит на количество карт они считают оптимальным. Большинство участников опроса выбрали вариант с 10 картами. Второе место по популярности занял вариант с 20 картами, а третье — с 30 картами.

Ранее сообщалось, что в России уже в декабре планируется ввести ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Предлагается установить два предельных лимита: не более пяти карт, оформленных в одном банке, и не более двадцати — во всех кредитных организациях в совокупности.

