Разработан конструктор для более точного моделирования новых материалов

По словам автора разработки — ведущего научного сотрудника Центра новых функциональных материалов НГУ Алексея Шутова, долгое время инженеры рассчитывали процессы по простейшим линейным моделям, поскольку нелинейные модели — это гораздо более сложный, но при этом и более современный подход. Однако нелинейные модели существенно более точные, чем линейные. Они позволяют более рационально использовать прочностные резервы материала, а благодаря этому — снизить стоимость и массу изделия, повысить конкурентоспособность продукта.