FT: ЕС намерен пересмотреть торговое соглашение с США после ухода Трампа

Европейский союз намерен пересмотреть условия торгового соглашения с США по окончании президентского срока Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщает Financial Times.
Этот вопрос, отмечает издание, на следующей неделе в Дании рассмотрят министры торговли стран Евросоюза при участии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича.
Журналисты пишут, что сразу несколько стран настаивают на оговорке в документе. Согласно которой соглашения со Штатами утратят силу после ухода с поста Трампа, если документ не будет продлен сторонами.
ЕК готова обсуждать этот вариант, но пока никто не знает, как на инициативу отреагирует сам Дональд Трамп.
В конце июля этого года страны Евросоюза подписали сделку с Соединенными Штатами. Торговое соглашение стало невыгодным решением для Европы. Потому во Франции дату подписания неравноправного соглашения назвали «мрачным днем».
А уже в августе европейские фермеры заявили, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит удар по сельскохозяйственному сектору Европы, особенно по производству вина и коньяка.