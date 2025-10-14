Ричмонд
FT: ЕС намерен пересмотреть торговое соглашение с США после ухода Трампа

Европейцы решили пойти на хитрость относительно торгового соглашения с США.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз намерен пересмотреть условия торгового соглашения с США по окончании президентского срока Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщает Financial Times.

Этот вопрос, отмечает издание, на следующей неделе в Дании рассмотрят министры торговли стран Евросоюза при участии еврокомиссара по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича.

Журналисты пишут, что сразу несколько стран настаивают на оговорке в документе. Согласно которой соглашения со Штатами утратят силу после ухода с поста Трампа, если документ не будет продлен сторонами.

ЕК готова обсуждать этот вариант, но пока никто не знает, как на инициативу отреагирует сам Дональд Трамп.

В конце июля этого года страны Евросоюза подписали сделку с Соединенными Штатами. Торговое соглашение стало невыгодным решением для Европы. Потому во Франции дату подписания неравноправного соглашения назвали «мрачным днем».

А уже в августе европейские фермеры заявили, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США наносит удар по сельскохозяйственному сектору Европы, особенно по производству вина и коньяка.

