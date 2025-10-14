В Омске более чем на два рубля подорожали яйца

В Омской области в начале октября выросли цены на разные продукты. В том числе подорожали регионе куриные яйца, сметана и гречка.
Данные о подорожании привел мониторинговый ресурс «Ай мониторинг» за период с 29 сентября по 6 октября. Если верить им, то цена десятка яиц увеличилась на 2,49 рубля, дойдя до 80,38. Летом яйца стоили от 65 до 72 рублей.
Гречка подорожала до 52,17 рубля, ранее, на предыдущей неделе, она стоила 51,75. То есть это рост на 1,8%.
Хлеб в регионе стал стоить 104,72 рубля за один кг, дороже почти на рубль. Твердые и мягкие сыры поднялись в цене на 1,68 рубля, до 807,67 рубля. Сметана стала дороже на 1,5%, или на 4,55 рубля.
В сентябре цены на яйца также выросли в сравнении с августом. На 8 сентября это было 73,01 рубля, выше на 2,01%, чем на неделе с 26 августа по 1 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Омске сильно подорожали популярные лекарства.