В Ростовской области этой осенью впервые искусственно вызовут дождь

В Ростовской области 20 октября завершат сев озимых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжаются посевные работы. Озимые культуры высадили уже на площади в 1,9 млн гектаров. Всего же нужно засеять 2,8 млн гектаров земли.

— Ход работ обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря, — рассказали в правительстве области.

Для хорошего урожая в этом году в Ростовской области впервые применят технологии искусственного вызывания осадков.

Отметим, что такой опыт уже имеется у Ставрополя. Этот подход уже доказал свою эффективность.

В Ростовской области могут начать принудительно вызывать дождь.

В Ростовской области засуха уничтожила около 60 тысяч га посевов.

