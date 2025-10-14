В Ростовской области этой осенью впервые искусственно вызовут дождь

В Ростовской области продолжаются посевные работы. Озимые культуры высадили уже на площади в 1,9 млн гектаров. Всего же нужно засеять 2,8 млн гектаров земли.
— Ход работ обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря, — рассказали в правительстве области.
Для хорошего урожая в этом году в Ростовской области впервые применят технологии искусственного вызывания осадков.
Отметим, что такой опыт уже имеется у Ставрополя. Этот подход уже доказал свою эффективность.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области могут начать принудительно вызывать дождь.
В Ростовской области засуха уничтожила около 60 тысяч га посевов.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше