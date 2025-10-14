Ричмонд
Вино для домашних животных появилось в продаже: раскрыты его ингредиенты

В Новой Зеландии выпустили вино для домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Зеландии выпустили безалкогольное вино для домашних животных. В ассортименте напитков можно найти Pawt, Champawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark.

В компании назвали свои коктейли с добавлением кошачьей мяты роскошью, повышающей настроение. В заявлении изготовителя отмечается, что напитки для домашних животных, которые не содержат винограда или алкоголя, будут «идеальным дополнением к празднованию с вашим пушистым членом семьи».

Владелец компании Джон Робертс заявил, что ветеринарная фармацевтическая компания, в которой работает его семья, дала ему знания, необходимые для создания продукта, полезного для домашних животных. По его словам, у продукта уже есть потенциальные продавцы в Таиланде и Японии, и он ищет поставщиков в США и Великобритании.

Ранее в Удмуртии разработали корм, который может продлить жизнь кошкам.