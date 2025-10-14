Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что сказал уроженец Донбасса Харкин после освобождения из Газы

Родные Харкина встречали его в израильском военном лагере Рейм. Мужчина заявил, что сильно переживал за свою семью.

Источник: Аргументы и факты

Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный в рамках мирной сделки ХАМАС с Израилем, на первой встрече с матерью сказал, что очень переживал за свою семью. Об этом aif.ru сообщили военные Армии обороны Израиля, присутствовавшие на встрече.

«На первой встрече с матерью Максим лишь сказал, что все хорошо, и что он очень переживает за свою семью. Ему было важно услышать, что у всех все хорошо. Его дочь скучает по нему», — рассказали военные.

Семья Харкина заявила, что после освобождения Максим «начинает путь исцеления, любви и выздоровления».

Максиму Харкину 36 лет. В 2005 году он переехал из Донбасса в Израиль. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. Семье Харкина удалось узнать, что он жив, только спустя полтора года, когда движение ХАМАС опубликовало видео, где мужчина был запечатлен с еще одним заложником, охранником фестиваля Nova Баром Куперштейном.

ХАМАС 13 октября освободило 20 заложников в секторе Газа, их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. В числе освобожденных оказался Харкин.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше