Раскрыто, что сказал уроженец Донбасса Харкин после освобождения из Газы

Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный в рамках мирной сделки ХАМАС с Израилем, на первой встрече с матерью сказал, что очень переживал за свою семью. Об этом aif.ru сообщили военные Армии обороны Израиля, присутствовавшие на встрече.
«На первой встрече с матерью Максим лишь сказал, что все хорошо, и что он очень переживает за свою семью. Ему было важно услышать, что у всех все хорошо. Его дочь скучает по нему», — рассказали военные.
Семья Харкина заявила, что после освобождения Максим «начинает путь исцеления, любви и выздоровления».
Максиму Харкину 36 лет. В 2005 году он переехал из Донбасса в Израиль. 7 октября 2023 года был похищен с фестиваля Nova. Семье Харкина удалось узнать, что он жив, только спустя полтора года, когда движение ХАМАС опубликовало видео, где мужчина был запечатлен с еще одним заложником, охранником фестиваля Nova Баром Куперштейном.
ХАМАС 13 октября освободило 20 заложников в секторе Газа, их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. В числе освобожденных оказался Харкин.