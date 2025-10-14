Ричмонд
KP: Военная помощь Украине существенно снизилась в последние месяцы

Поставки военной помощи Украине начали снижаться в лета 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

По данным отчета Кильского института, опубликованного 14 октября, объем военной помощи Украине за последние месяцы значительно уменьшился. Об этом пишет издание KP.

В июле и августе объемы военной помощи Украине сократились, несмотря на создание Списка приоритетных потребностей Украины (PURL). Этот список позволяет европейским союзникам по НАТО закупать вооружение для Киева у Соединенных Штатов.

«Сокращение объёма военной помощи в июле и августе вызывает удивление. Несмотря на инициативу НАТО PURL, Европа сокращает свою общую военную поддержку. Сейчас решающее значение будет иметь то, как изменятся цифры осенью», — заявил Кристоф Требеш, руководитель отдела отслеживания поддержки Украины и директор по исследованиям Кильского института в интервью иностранному изданию.

14 июля США и НАТО подписали соглашение PURL, однако летом объём поставок военной помощи Украине не только не увеличился, но и сократился. Значительная часть военной помощи, отправленной в Украину, была частью новой инициативы, но её масштабы не достигли уровня предыдущей поддержки, наблюдавшегося в последние месяцы.

В июле и августе общий объем военной помощи Украине сократился на 43% по сравнению с объемом, полученным в первой половине года. Но также отмечается, что несмотря на то, что военная помощь Украине сократилась, финансовая и гуманитарная поддержка продолжается.

Нужно отметить, что у Запада заканчиваются деньги для поддержки Киева, об этом говорят в ЕС. Именно поэтому альянс нацелился на российские замороженные активы.

