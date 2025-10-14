Ричмонд
Животных из легендарных мемов привезли в челябинский зоопарк

Все же видели в интернете эти забавные видео с орущими сурками? Весной жители Южного Урала смогут посмотреть на них вживую, ведь животные стали новыми обитателями челябинского зоопарка. А пока предлагаем вам поглядеть, как малыши по имени Булгур и Чечевица обживаются на новом месте и готовятся к зимней спячке.

Источник: челябинский зоопарк

Сурков-байбаков поселили в вольере на территории детского контактного зоопарка. Спячка у малышей начинается примерно с сентября, и они уже почти окончательно забаррикадировались внутри домика. Перед спячкой Булгур и Чечевица много ели, чтобы нарастить жирок для энергии во время длительного сна.

— Проснутся сурки примерно к концу марта, вот тогда-то и можно будет с ними познакомиться, — поделились сотрудники челябинского зоопарка.

Ещё одним новым жителем челябинского зверинца стал кенгуру Беннета. Мальчика зовут Кипарис, ему полгода. Но отличить его от «местных» кенгуру будет непросто.