Животных из легендарных мемов привезли в челябинский зоопарк

Все же видели в интернете эти забавные видео с орущими сурками? Весной жители Южного Урала смогут посмотреть на них вживую, ведь животные стали новыми обитателями челябинского зоопарка. А пока предлагаем вам поглядеть, как малыши по имени Булгур и Чечевица обживаются на новом месте и готовятся к зимней спячке.