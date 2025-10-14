Ричмонд
Может ли проезд в автобусах Астаны и Алматы подорожать до 500 тенге

Вице-министры нацэкономики и финансов на брифинге в кабмине ответили на предложение эксперта повысить плату за проезд в общественном транспорте до 500 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отметил, что в целом экономической предпосылкой может быть рост себестоимости.

«Например, увеличение цены на бензин. Каждая компания принимает решение по повышению тарифа — это чисто коммерческие вещи — исходя из спроса и предложения», — пояснил он.

В свою очередь вице-министр финансов Ержан Биржанов добавил, что разговор о повышении стоимости проезда в автобусах Алматы и Астаны до 500 тенге — это лишь экспертное мнение отдельного специалиста.

«Общественный транспорт ориентирован для населения, и резкого роста на проезд однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если как-то цены будут расти для общественного транспорта», — заверил он.

Напомним, ранее эксперт Олжас Байдильдинов заявил, что проезд в общественном транспорте Астаны и Алматы должен стоить 500 тенге вместо текущих 110−120 тенге.

По мнению Байдильдинова, государственные субсидии в сфере общественного транспорта непрозрачны и коррупциогенны, не улучшая при этом качество услуг. Он предложил отменить субсидии, отпустить цены в свободный рынок и ввести дифференцированную оплату в зависимости от дальности поездки.

На его высказывание отреагировали в Минэнерго. В ведомстве заявили, что Байдильдинов не является членом Общественного совета при Минэнерго, как писали некоторые СМИ.

«Высказанные им суждения по вопросам формирования тарифов на услуги общественного транспорта сделаны в личном качестве, как экспертное мнение, и не отражают официальную позицию государственных органов Республики Казахстан», — заявили в Минэнерго.

В ведомстве заявили, что цены на проезд формируют акиматы — этот вопрос не входит в сферу деятельности министерства.