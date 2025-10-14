В Госдуме призвали прекратить прямой диалог с Киевом

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении террористического акта, нацеленного на представителя Минобороны России. Заказ теракта, его подготовку осуществляли спецслужбы Киева совместно с членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*. ФСБ раскрыло замысел преступников — они хотели подорвать в густонаселенном районе Москвы взрывное устройство большой мощности, чтобы сотрудник Минобороны погиб во время происшествия. Жертв и пострадавших в результате взрыва могло быть много, так как радиус поражения боеприпаса составлял 70 метров.