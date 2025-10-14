Ричмонд
В Госдуме призвали прекратить прямой диалог с Киевом

Коммуникации с представителями украинской власти, связанные с урегулированием конфликта, необходимо завершить, так как с террористами не следует вести переговоры. Такое мнение, комментируя предотвращения теракта в Москве, в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать», — приводит слова члена комитета Госдумы по обороне «Лента.ру».

Парламентарий добавил, что после того, как Киев неоднократно уличали в подготовке и осуществлении терактов, с украинской властью следует общаться только с помощью третьей стороны — с привлечением других стран, которые могут предоставить гарантии соблюдения договоренностей.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении террористического акта, нацеленного на представителя Минобороны России. Заказ теракта, его подготовку осуществляли спецслужбы Киева совместно с членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*. ФСБ раскрыло замысел преступников — они хотели подорвать в густонаселенном районе Москвы взрывное устройство большой мощности, чтобы сотрудник Минобороны погиб во время происшествия. Жертв и пострадавших в результате взрыва могло быть много, так как радиус поражения боеприпаса составлял 70 метров.

*запрещенная в России террористическая организация.