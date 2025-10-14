В Ростове стали в пробках проспекты Ворошиловский и Нагибина

Утром 14 октября центр Ростова стал в пробках, о чем «КП — Ростов-на-Дону» пожаловались жители донской столицы. Из-за этого горожане опаздывают на работу.
— Я на кольце на ЦГБ простояла в пробке 20 минут. И это мне еще повезло — коллега до сих пор не может добраться до работы. Она предупредила руководство, что точно придется опоздать, — рассказала «КП» ростовчанка.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», проспект Михаила Нагибина стал в пробки от улицы Нариманова до кольца на ЦГБ в сторону центра. И проспект Ворошиловский — от моста и до ЦГБ, то есть на всем своем протяжении.
Почему так произошло, не известно.
