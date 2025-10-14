Ричмонд
Минфин предложил создать игорную зону на Алтае

Министерство финансов предложило создать игорную зону на территории Республики Алтай. Соответствующий законопроект опубликовали во вторник, 14 октября.

Согласно законопроекту, открытие игорного бизнеса позволит увеличить туристический поток в регион.

— Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай, — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Российские казино стала чаще посещать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Это происходит из-за возросшей популярности отдыха в Сочи и на Алтае.

Годом ранее в Госдуму внесли законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на ставки в тотализаторах, букмекерских конторах и казино. В качестве меры пресечения будут предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок от тех, кто сам себе запретил играть.