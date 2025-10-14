Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, кто может помочь урегулировать украинский конфликт

Трамп: Эрдоган может помочь с Украиной, поскольку его уважает Путин.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Репортеры задали соответствующих вопрос, а американский лидер охотно порассуждал на этот счет.

«Эрдоган может, его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир — Прим. Ред.) Путин, и он (президент Турции — Прим. Ред.) мой друг», — отметил глава Белого дома.

Ранее в Британии заявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может остановить президента США Дональда Трампа от передачи режиму Владимира Зеленского оружия, чтобы наладить диалог с Россией.

Также стало известно, что 17 октября Дональд Трамп встретится с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше