Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании украинского конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
Репортеры задали соответствующих вопрос, а американский лидер охотно порассуждал на этот счет.
«Эрдоган может, его уважает Россия, про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает (российский лидер Владимир — Прим. Ред.) Путин, и он (президент Турции — Прим. Ред.) мой друг», — отметил глава Белого дома.
Ранее в Британии заявили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф может остановить президента США Дональда Трампа от передачи режиму Владимира Зеленского оружия, чтобы наладить диалог с Россией.
Также стало известно, что 17 октября Дональд Трамп встретится с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.