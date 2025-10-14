Ричмонд
МВД предупредило о мошенничестве под видом перегона авто из-за рубежа

Одним из требований аферистов является оплата в криптовалюте.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники все чаще обманывают россиян под предлогом перегона автомобилей из-за рубежа. Об этом предупредили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В мессенджерах злоумышленники предлагают гражданам выгодные условия по перегону и покупке втомобилей из-за рубежа. Одним из требований аферистов является оплата в криптовалюте. Жертве предлагают установить на телефон приложение для криптокошелька, после чего просят перевести крупную сумму якобы для вступительного платежа или подтверждения платежеспособности.

Как отметили в МВД, распознать аферистов можно по нескольким признакам. Так, например, мошенники предлагают купить машину по цене значительно ниже рыночной, требуют оплатить ее исключительно криптовалютой и настаивают на быстрой сделке под предлогом повышения цен. Кроме того, они просят перейти по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».

В МВД также настоятельно рекомендуют гражданам не сообщать третьим лицам коды из SMS и данные банковских карт.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мошенники заставили школьницу перевести 1,2 млн рублей.