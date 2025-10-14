МВД предупредило о мошенничестве под видом перегона авто из-за рубежа

Как отметили в МВД, распознать аферистов можно по нескольким признакам. Так, например, мошенники предлагают купить машину по цене значительно ниже рыночной, требуют оплатить ее исключительно криптовалютой и настаивают на быстрой сделке под предлогом повышения цен. Кроме того, они просят перейти по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».