МВД предупредило о мошенничестве под видом перегона авто из-за рубежа

Мошенники все чаще обманывают россиян под предлогом перегона автомобилей из-за рубежа. Об этом предупредили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
В мессенджерах злоумышленники предлагают гражданам выгодные условия по перегону и покупке втомобилей из-за рубежа. Одним из требований аферистов является оплата в криптовалюте. Жертве предлагают установить на телефон приложение для криптокошелька, после чего просят перевести крупную сумму якобы для вступительного платежа или подтверждения платежеспособности.
Как отметили в МВД, распознать аферистов можно по нескольким признакам. Так, например, мошенники предлагают купить машину по цене значительно ниже рыночной, требуют оплатить ее исключительно криптовалютой и настаивают на быстрой сделке под предлогом повышения цен. Кроме того, они просят перейти по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».
В МВД также настоятельно рекомендуют гражданам не сообщать третьим лицам коды из SMS и данные банковских карт.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мошенники заставили школьницу перевести 1,2 млн рублей.