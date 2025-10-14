Ричмонд
«Исчезли волосы»: Трамп выразил недовольство фотографией на обложке журнала Time

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его фотографию с обложки журнала Time необходимо отозвать. Саму статью глава Белого дома назвал «относительно хорошей».

— Фотография, возможно, худшая за все время. У меня «исчезли» волосы, а на макушке появилось нечто, похожее на плавающую корону, только очень маленькую, — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, для снимка фотограф неправильно подобрал угол. Time посвятили кадр заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на издание The New York Times, требуя компенсацию в размере 15 миллиардов долларов. Основанием для иска стали обвинения в клевете и распространении заведомо ложной информации о политике, его семье и бизнесе.

Глава Белого дома также поругался с австралийским журналистом после того, как тот спросил, стоит ли Трампу активно заниматься предпринимательством. После этого журналист попросил прощения у американского лидера, на что тот сказал ему «молчать».

