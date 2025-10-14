Ричмонд
Жители многоквартирных домов Ростовской области могут получить консультацию Фонда капремонта

Как попасть на прием специалистов по вопросам капремонта рассказали жителям региона.

Источник: Комсомольская правда

Собственники многоквартирных домов Ростовской области могут обратиться за консультацией в Фонд капитального ремонта. Обсудить вопросы ремонта и обслуживания можно на личном приеме граждан.

Прием граждан — возможность напрямую обратиться к специалистам фонда, получить нужную информацию, а также решить актуальные вопросы. Сотрудники разъяснят процедуры и порядок оплаты взносов, рассмотрят жалобы и предложения, помогут в спорной ситуации.

Фото: предоставлено Фондом капремонта региона.

Прием ведется ежедневно с понедельника по пятницу. График приема: пн-чт с 8:00 до 16:00, пт с 8:00 до 15:00, сб-вс — выходные.

Прием граждан — это не только возможность для жильцов получить ответы на интересующие их вопросы, но и способ более тесного взаимодействия между Фондом и населением. Такой формат взаимодействия способствует повышению прозрачности деятельности фонда и укреплению доверия со стороны населения.