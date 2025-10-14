Жители многоквартирных домов Ростовской области могут получить консультацию Фонда капремонта

Прием граждан — это не только возможность для жильцов получить ответы на интересующие их вопросы, но и способ более тесного взаимодействия между Фондом и населением. Такой формат взаимодействия способствует повышению прозрачности деятельности фонда и укреплению доверия со стороны населения.