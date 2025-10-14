Мошенники не дремлют. Белорусов предупредили, у кого точно не надо покупать цветы ко Дню Матери

В соцсети Instagram потерпевший увидел рекламу аккаунта «belbuket_by». Изучив профиль, положительные отзывы, мужчина решил написать продавцу. Тот выслал порядок оформления заказа, а также номер карты, на которую необходимо было перевести оплату за цветы. По словам мошенника, для осуществления доставки нужно было также связать в мессенджере с менеджером «@belbuketikby». Тот должен был выслать ссылку для оплаты. Мужчина по указанному адресу перешел, ввел номер платежной карты, данные паспорта. Далее ему сообщили, что якобы идентификационный номер введен неверно и нужна фотография документа, также следует предоставить информацию, кем и когда выдан. Минчанин все нужные сведения указал, после чего заметил, что переписка была удалена и с его счета пропали средства. Букет в итоге ему доставлен не был.