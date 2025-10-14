Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок

Напомним, 8 октября глава российской столицы написал о строительстве новой дороги, которая соединит в Москве улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. Мэр уточнил, что проектируемый проезд № 1135 будет проложен вдоль путей МЦД. Он пройдёт в тоннеле под Шереметьевской улицей.