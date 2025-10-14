Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в районе Метрогородок

Реконструкция дорог будет проведена в одной из крупнейших бывших промзон Москвы — Калошине, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277. В районе Пермской улицы появится новая связка с Московским скоростным диаметром», — написал глава города в своём канале.
Он уточнил, что на улицах появятся современные остановки, будут модернизированы инженерные сети и благоустроены территории. Также планируется изменить маршруты наземного транспорта, чтобы связать новые жилые комплексы со станциями рельсового каркаса.
По словам Собянина, такое решение позволит значительно улучшить транспортную доступность Метрогородка. Мэр подчеркнул, что это имеет особое значение для активно развивающихся территорий Калошина, где проживают примерно 40 тысяч человек.
В соответствии с планами работы должны быть завершены в 2028 году.
Напомним, 8 октября глава российской столицы написал о строительстве новой дороги, которая соединит в Москве улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. Мэр уточнил, что проектируемый проезд № 1135 будет проложен вдоль путей МЦД. Он пройдёт в тоннеле под Шереметьевской улицей.